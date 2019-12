Die übersprungene Generation

»Das Revier hat uns beide ausgespuckt. Du hast es einmal umgegraben. Wir wollten was bewegen«, so fasst die Autorin und Regisseurin Grit Lemke gleich zu Beginn kurz und poetisch zusammen, wovon sie erzählen wird. Sie stammt von dort aus dem Braunkohlerevier, aus dieser Ecke der Lausitz, die ihr Film zeigt und in der auch Gerhard Gundermann wuchs und wurd’. Lemke kannte den Liedermacher und Baggerfahrer – oder umgekehrt, eines bedingt das andere, heißt es –, war mit ihm befreundet. »Das war einer der Menschen, die mich wahrscheinlich mit am meisten beeinflusst haben. Und mir war es eben wichtig: Es ist irgendwie auch die Geschichte meiner Generation«, verriet sie im Gespräch mit dem Journalisten Knut Elstermann vor der Uraufführung beim Leipziger Dokfilmfestival Ende Oktober.

»Gundermann Revier«, so der Filmtitel, ohne Bindestrich oder Genetiv-S, zwei Bestandteile, die einander bedingen: der Mensch, das Umfeld, das er und das ihn prägt, wechselseitige Form...