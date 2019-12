Die staatlichen Behörden konstruieren laufend »Fake-Objekte«: Im Grenzbereich der Oder z. B. Bushäuschen. Dort warteten nach der »Wende« die aus dem Osten gekommenen Flüchtlinge auf einen Bus, der sie aus der Grenzregion raus und in die nächste Stadt bringen sollte. Es hielt jedoch nie ein Bus, sondern die Polizei, die die dort Wartenden festnahm. Als Oder und Neiße keine geschlossene Grenze mehr bildeten, wurden die Bushäuschen abtransportiert und in der Nähe von Altersheimen aufgestellt, wo sie fortan von den altersdementen Insassen benutzt wurden, die dort ebenfalls vergeblich auf einen Bus warteten. Ihnen machte es jedoch wenig aus, dass keiner kommt, es reichte, dass diese Bushäuschen das einzig ihnen Vertraute in den Altersheimkomplexen sind.

Vor allem gründen Geheimdienste ständig neue »Fake-Firmen«, wo ihre zigtausend Mitarbeiter im Inland scheinangestellt sind. Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) hat so...