Verrechnen nach Plan

Während im Sommer vielerorts mehr Quer- und Seiteneinsteiger als echte, fertig ausgebildete Pädagogen in den Schuldienst eingestellt wurden und Unterrichtsausfall bundesweit längst der Normalfall ist, setzen die politisch Verantwortlichen weiter auf Mangelverwaltung. Zwar konstatiert die Kultusministerkonferenz (KMK) in ihrer aktuellen Prognose »zum Teil erheblichen Bedarf« an neuen Lehrkräften. In ein paar Jahren aber, so der Tenor der in der Vorwoche veröffentlichten Statistik, soll sich die Lage für fast alle Schulformen entspannt haben. Bildungsverbände bezweifeln dies und verlangen eine an den tatsächlichen Herausforderungen orientierte Personalplanung.

Die Kultusminister haben die Vorausberechnung für die Jahre 2019 bis 2030 am vergangenen Donnerstag im Rahmen ihrer Tagung in Berlin abgesegnet. Laut Beschlusspapier ist für die Haupt-, Real- und Berufsschulen im kommenden Jahrzehnt fast durchgängig mit Engpässen zu rechnen. Hier ähneln die Zahlen den...