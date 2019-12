Kaufen und gekauft werden. Tanzen und tanzen lassen. Bis es dann den obligatorischen Schlag auf die Rübe gibt.

Ganz Amerika ist ein Stripklub, bilanziert Jennifer Lopez moralisch in »Hustlers« von Lorene Scafaria. Ein paar Leute werfen mit Geld um sich, alle anderen tanzen dafür. Gut ein Prozent der Bevölkerung hat fast alles, der Rest darf sich nach den Brosamen die Glieder verrenken. Und das ist bekanntlich nicht nur in den USA so. Die Welt ist ein Stripklub, sagt Jennifer Lopez, und weiß, dass dies für die meisten harte Arbeit – »Hustle« – bedeutet. Aber war das irgendwann anders? Unterscheiden sich die Stripperinnen während der Finanzkrise 2008 so sehr von den Tänzerinnen während der Großen Depression, sagen wir mal von denen in dem Film »Gold Diggers of 1933« (Goldgräber von 1933) von Mervyn LeRoy/Busby Berkeley aus dem Jahr 1933? Haarschnitte und Choreographien waren seinerzeit allerdings schon andere. Das wäre einmal im Detail genauer zu untersuche...