Zwangsläufig Dealer

Die Cannabisindustrie boomt wie keine andere in den USA. In zehn Bundesstaaten ist der Handel mit der weichen Droge inzwischen erlaubt. Mit Illinois kommt am 1. Januar 2020 ein elfter hinzu. Das Geschäft mit Marihuana ist eine wahre Goldgrube. Allerdings auf Kosten der Arbeiterrechte, doch das soll sich jetzt ändern.

Die Gewerkschaft United Food and Commercial Workers (UFCW) richtete vergangene Woche einen Rundbrief an die Gouverneure der Bundesstaaten New York, Connecticut, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania und Massachusetts, die in nächster Zeit ebenfalls Cannabis legalisieren wollen. Die Gewerkschaft schlägt darin ein sogenanntes Labor Peace Agreement (LPA) vor, ein Friedensabkommen zwischen Unternehmen und Belegschaft.

In dem LPA sollen überdurchschnittliche Löhne und gute Arbeitsbedingungen festgelegt werden. Und ausdrücklich das Recht, sich in einer Gewerkschaft zu organisieren – keine Selbstverständlichkeit in den USA. Im Gegenzug verzichten d...