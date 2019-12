Maler statt Thälmann

Seit der Kommunalwahl vom Mai diesen Jahres sitzt Daniel Barthel als Fraktionsvorsitzender für die AfD im Heidenauer Stadtrat. Als er im März zum Kandidaten gekürt wurde, bescheinigte er dem Ort südöstlich von Dresden zerrüttete Finanzen. Einem Bericht der Sächsischen Zeitung vom 8. März zufolge habe Barthel damals erklärt, Heidenau leide unter einem Einnahmeproblem.

Als einer seiner ersten Amtshandlungen jedoch bescherte Barthel dem Ort mit 16.000 Einwohnern ein Ausgabenproblem. Ein von ihm eingebrachter Stadtratsantrag verlangt die Umbenennung der Ernst-Thälmann-Straße in Woldemar-Winkler-Straße zum 1. Januar 2020. Der 1902 in Heidenau geborene und 2004 in Gütersloh verstorbene Maler und Bildhauer gilt als von der deutschen Romantik beeinflusst.

Wie Barthel selbst festhielt, passt der Künstler weit besser in das Weltbild der AfD als der 1944 von den Nazis im Konzentrationslager Buchenwald ermordete KPD-Vorsitzende. Dieser sei, so die Antragsbegründung, ...