Wem gehört’s?

Vielleicht schlug manches mit krimineller Energie aufgeladene Herz höher, als am Montag die Nachrichten vom Coup in Dresden kündeten. Zwei Diebe kamen durchs Fenster eines vermeintlich höchst professionell bewachten Kulturraumes und stahlen innerhalb weniger Minuten als »unschätzbar wertvoll« geltendes Kulturgut. Teufelskerle, schneller als die Polizei, die in nur fünf Minuten am Tatort war. Doch die Spuren der Schadenfreude, die immer im Spiel ist, wenn man nicht selbst das Opfer ist und es vermeintlich nur das Schatzkästlein der Reichen betrifft, werden sich spätestens dann verflüchtigen, wenn sich herausstellt, dass die Täter ganz normale, eben doch sehr kunstferne Auftragsdiebe waren, die nichts mit Robin Hood zu tun haben. Auch auf dem illegalen Markt sind die Colliers nahezu unverkäuflich, dass sie fernab von der Öffentlichkeit im privaten Showroom eines Superreichen landen, ist ebenso wahrscheinlich wie die barbarische Aufteilung der Colliers in ih...