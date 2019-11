Aufrüsten gegen Obdachlose

Viele Einsatzmittel der Polizei können für vermeintliche Delinquenten schwere Verletzungen mit sich bringen oder sogar zum Tod führen. Im Vergleich mit Schusswaffen, Elektroschockpistolen und Pfefferspray wird der sogenannte Einsatzmehrzweckstock häufig unterschätzt. Die auch »Tonfa« oder einfach »Schlagstock« genannte Waffe steht dabei nicht mehr nur ausschließlich der Polizei zur Verfügung. Damit werden mittlerweile auch von Städten beauftragte private Sicherheitsdienste oder sogar Mitarbeiter der Ordnungsämter ausgerüstet.

Begründet wird dies meist mit dem Hinweis auf »mehr Sicherheit«. So auch in Düsseldorf, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des »Ordnungs- und Service Dienstes« (OSD) der Stadt in der Vergangenheit angeblich häufiger attackiert worden seien. Zu ihrem Schutz sollen sie daher fortan mit Schlagstöcken ausgerüstet werden. Am Donnerstag haben knapp zwei Dutzend Obdachlose und ihre Unterstützer gegen die Bewaffnung des OSD-Personals demons...