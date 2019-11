Asien-Pazifik-Region erneut im Visier

Auf dem NATO-Gipfel in der kommenden Woche werden die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten – so ist es jedenfalls angekündigt – auch über China sprechen. Das Bündnis hat die Volksrepublik tatsächlich schon seit geraumer Zeit im Visier.

Erstmals breiter in der NATO thematisiert worden ist ein mögliches gemeinsames Vorgehen gegen China nach der Ankündigung des damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Herbst 2011, die Vereinigten Staaten würden einen »Schwenk nach Asien« (»pivot to Asia«) vollziehen. Als Washington dann in der folgenden Zeit nicht nur neue politische und ökonomische Aktivitäten in Ost- und Südostasien entfaltete, um sich stärker gegen Beijing in Stellung zu bringen, sondern auch die Verlagerung militärischer Kapazitäten aus der Atlantik- in die Pazifikregion in den Blick nahm, habe sich im NATO-Hauptquartier in Brüssel beinahe ein wenig Panik breit gemacht, erinnerte sich vor kurzem Fabrice Pothier, einst Leiter der Politikplanun...