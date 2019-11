Lebensqualität vorgetäuscht

In Deutschland werden immer mehr pflegebedürftige Menschen in Wohngemeinschaften und im betreuten Wohnen versorgt. Das geht aus dem gestern in Berlin vorgestellten Pflegereport der Barmer-Krankenkasse hervor. Die Versicherung stellt allerdings heraus, dass die Qualität der Einrichtungen verbessert werden muss.

Bundesweit gibt es inzwischen bis zu 8.000 betreute Wohnanlagen und rund 4.000 Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige. In ersteren leben dem Bericht zufolge etwa 150.000 Menschen. In den WGs sind es gut 31.000. Etwa jede dritte dieser Anlagen entstand in den letzten zehn Jahren. Allein 2018 waren dem Bericht zufolge weitere 340 betreute Wohnanlagen mit zehntausend Pflegeplätzen im Bau oder in Planung. Im Vergleich dazu gibt es aktuell bei den stationären Pflegeheimen 270 Bauprojekte.

»Wer sich für betreutes Wohnen oder eine Wohngemeinschaft entscheidet, sucht vor allem mehr Lebensqualität im Vergleich zu einem Heim«, erklärter Barmer-Chef Christoph...