Massenproteste gegen AfD-Parteitag

Wenn die AfD am Sonnabend und Sonntag ihren Bundesparteitag in Braunschweig veranstaltet, wird sie auf den Protest mehrerer tausend Neonazigegnerinnen und -gegner stoßen. Neben verschiedenen Gewerkschaftsgliederungen und Wohlfahrts- und Sozialverbänden rufen auch autonome Antifaschisten, linke Parteien sowie das örtliche »Bündnis gegen rechts« zu Protesten und Aktionen des zivilen Ungehorsams auf. »Die AfD diffamiert demokratische, linke und gewerkschaftliche Kräfte ebenso wie soziale Einrichtungen. Die AfD führt einen Kulturkampf gegen die Freiheit von Wissenschaft, Kultur und Medien. Sie spaltet die Gesellschaft, bekämpft die Gleichberechtigung und befeuert Hass und Hetze«, warnt das Braunschweiger Bündnis in einem Flugblatt. Die Folgen zeigten sich in Ausgrenzung, Gewalt und Terror, in Angriffen auf Geflüchtete bis hin zu Mordtaten, wie zuletzt bei der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke mit mutmaßlich neonazistischem Hintergrund...