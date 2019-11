Streik bei Asklepios

Der Tarifkonflikt beim privaten Krankenhausbetreiber Asklepios weitet sich aus. Am Mittwoch traten nicht nur die Beschäftigten der Schildautalkliniken im niedersächsischen Seesen in den Streik. Die Asklepios-Klinik im bayerischen Lindenlohe wurde zum ersten Mal zeitgleich bestreikt. Auch in Hamburg werden Arbeitsniederlegungen nicht mehr ausgeschlossen.

»Die Beschäftigten bei Asklepios lassen sich nicht länger mit Niedriglöhnen abspeisen«, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Die beharrliche Weigerung des in Hamburg ansässigen Konzerns, in etlichen Einrichtungen außerhalb der Hansestadt Tarifverhandlungen aufzunehmen, passe nicht in die Zeit. Obwohl überall händeringend qualifizierte Beschäftigte gesucht würden, setze der Konzern weiterhin darauf, seine Gewinne durch Niedriglöhne zu steigern.

Die Beschäftigten der Schildautalkliniken in der Nähe von Göttingen haben in den vergangenen Wochen immer wieder di...