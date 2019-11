Shen Te in der Muppet-Show

Die einzelne kann nicht gut sein in schlechter Gesellschaft. »Der gute Mensch von Sezuan« wird in Bertolt Brechts gleichnamigem Stück von 1940 zwar zunächst von den Göttern gefunden und mit einer großen Summe Geldes beschenkt. Aber die Prostituierte Shen Te eröffnet mit dem Geld einen Laden und kann den eigenen Ansprüchen an Güte und Großherzigkeit schon bald nicht mehr gerecht werden. Sie muss sich aufspalten, wird zum geschäftstüchtigen Vetter Shui Ta und rettet hinter der Charaktermaske des Eigentümers skrupellos den Laden.

Das Lehrstück von den objektiven Zwängen, gegen die keine Moral – auch keine göttliche – ankommt, ist von Moritz Sostmann am Schauspiel Leipzig ohne jedes Pathos inszeniert worden. Premiere war am Sonnabend. Die Erwerbslosen, denen Shen Te eine Unterkunft bietet, werden zum Teil von Puppen verkörpert, die an die »Muppet-Show...