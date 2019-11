Systemwechsel gefordert

Die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche sind katastrophal. Daher entscheiden sich immer mehr junge Menschen gegen eine Ausbildung in diesem Bereich. Zugleich scheiden viele Pflegekräfte wegen Überlastung frühzeitig aus. Eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Krankheitstagen tut ihr übriges: in Deutschland herrscht Pflegenotstand. Doch angesichts leerer Versicherungskassen bedeuten jede Lohnerhöhung und jede Personalaufstockung weiter steigende Eigenanteile, die von den Pflegebedürftigen und ihren Familien geleistet werden müssen. Der evangelische Sozialdienst Diakonie fordert daher einen Systemwechsel.

So soll aus der bisherigen Teilversicherung eine Vollversicherung werden. Man will zurück zum »Grundgedanken Norbert Blüms«, sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler am Montag in Berlin. Das heißt, der gesamte Pflegebedarf soll als Versicherungsleistung gedeckt werden. Lediglich Verpflegungs- und Unterbringungskosten sollen von den Pflegebedürftigen ...