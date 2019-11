Ein Volk, ein Staat

Für gewöhnlich war die Vorstellung des Staatshaushalts für das kommende Jahr 1990 durch die Bundesregierung und dessen Diskussion im Parlament ein Routineakt. Aber in der zweiten Lesung am 28. November 1989 geschah etwas Besonderes: Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) legte zusätzlich ein »Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas« vor. »Im Grunde war es ein Mehrstufenplan zur Wiedervereinigung«, kommentierte Kohl dieses Programm zehn Jahre später in seinen Memoiren. Bei seiner 1999 veröffentlichten Rückschau auf den Anschluss der DDR ging es ihm »um die Würdigung des klugen politischen Handelns in der Vergangenheit« – vor allem seines Handelns, versteht sich. Der Kanzler als Architekt der deutschen Einheit, klug und weitsichtig, anderen Politikern weit voraus – so wollte Kohl gesehen werden. »Nicht wenige erinnern sich an dieses wichtige historische Datum und sprechen von meiner weitsichtigen politischen Handlungsweise«, erfäh...