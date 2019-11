Krieg der Krise

In der Gründungslegende der BRD gilt der heilige Ludwig Erhard mit der Zigarre nicht nur als Stifter der frommen Glaubensrichtung »soziale Marktwirtschaft«, sondern vom ihm soll auch der profunde Lehrsatz stammen, die Hälfte der Ökonomie sei Psychologie. Doch dummerweise ließ sich nicht in Erfahrung bringen, was die andere Hälfte ausmacht, und so wurde Optimismus in der Bonner Republik, die sich dann heftigen zyklischen Krisen ausgesetzt sah, zur Pflicht. Anders im wieder vergrößerten Deutschland. Als kranker Mann Europas musste der Exportweltmeister in höchster Not gerettet werden mit einer Generalattacke auf den Lohn im Namen des Standortes und zur Abwendung der sich sichtbar ausbreitenden Arbeitslosigkeit infolge der über das Land hereinbrechenden Globalisierung. Jetzt steht eine weitere schlechte Nachricht ins Haus: Nach der unheilvoll erfolgreichen Agenda 2010, die der deutsche Imperialismus angesichts heftiger Krisenschübe während der 2000er Jahre z...