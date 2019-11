»Das Richtige für den Moment«

Peter Handke hat seine Rede zur Nobelpreisverleihung am 10. Dezember fertig. Das sei wegen der Übersetzungen geboten, hatte der Schriftsteller im Gespräch mit der österreichischen Nachrichtenagentur APA erklärt, wie diese am Freitag mitteilte. »Deutsch ist ja nicht einfach zu übersetzen, vor allem meines«. Worüber er in Stockholm reden wird, mochte Handke nur andeuten: »Der Hauptteil besteht aus dem Anfang und dem Ende des Stückes ›Über die Dörfer‹. Das ist ja schon bald 40 Jahre her, aber es kam mir vor, dass es das Richtige ist für den Moment.«

In dem »dramatischen Gedicht«, das 1981 erschien, geht es um drei Geschwister, die das Haus ihrer Eltern erben und darüber aneinandergeraten, wenn auch nicht auf die übliche Weise: »Aus einem Geschlecht von Habenichtsen kann kein Geschäftssinn kommen.« Aber der neue Mensch schon....