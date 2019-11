Religion und Treibhaus

Wieso wird der Klimaschutzbewegung Fanatismus vorgeworfen? Das beschäftigte am Mittwoch abend etwa vierzig Leute, vorwiegend Studenten und junge Arbeiter, im autonomen Zentrum »Exzess« in Frankfurt am Main. Hier läuft seit Juni eine Veranstaltungsreihe zur Klimathematik.

Diesmal gab der FAZ-Redakteur und Schriftsteller Dietmar Dath einen Aufschlag. Die Verhöhnung der Klimaschutzbewegung, so Dath, diene Kleinbürgern zur Apologie ihrer tatenlosen Skepsis: »Warum etwas ändern, was niemand genau versteht?« Konservatismus trete als scheinbarer Realismus auf: »Es gab immer Katastrophen. Mensch und Natur sind Feinde. Hört auf zu träumen!« Doch die Bezeichnung »Klimareligion« passe nicht, denn Religion sei dogmatisch gerechtfertigt und furchtgetrieben, dagegen Fortschrittsgedanken vernunftbegründet und sozial motiviert. Am Anfang stehe das Sichausmalen einer besseren Welt. Doch dann müssten Analyse und Praxis folgen.

Kleinbürger prägten laut Dath die Umweltbewegu...