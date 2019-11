Auffangbecken für den IS

Am 26. Oktober wurde der »Kalif« des sogenannten Islamischen Staates (IS), Abu Bakr Al-Baghdadi, bei einer von US-Spezialkräften gemeinsam mit den Syrischen Demokratischen Kräften (SDK) durchgeführten Operation in seinem Versteck in der nordsyrischen Provinz Idlib getötet. Das untertunnelte Anwesen, in dem sich Al-Baghdadi seit längerer Zeit aufhielt und wo er sogar über Internetzugang verfügte, befand sich nur vier Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt, in einer Region, die unter gemeinsamer Kontrolle türkischer Truppen und des syrischen Al-Qaida-Ablegers Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) steht. Zwei Tage nach Al-Baghdadis Tod wurde dessen »rechte Hand« Abu Hassan Al-Muhair bei einer von US-Truppen und SDK durchgeführten Operation in einem Dorf nahe der seit 2016 von der türkischen Armee besetzten syrischen Grenzstadt Dscharabulus getötet. Angesichts der Frage, wieso einige der meistgesuchten Terroristen im Hinterhof des NATO-Partners logieren konnten, ...