Mann, Hund, EU-Außengrenze

Ausnahmsweise hat Yiannis dieses Mal alles genau geplant. In drei Tagen will er Nikosia in Richtung Amsterdam verlassen, um dort sein Glück als Musiker zu versuchen. Das Ticket steckt in seiner Hemdtasche. Da bisher einiges in seinem Leben im Chaos versunken ist, hat er für die Zeit bis zum Abflug extra eine Liste angefertigt. An erster Stelle steht der Verkauf seines Motorrads. Diesen Punkt arbeitet er für seine Verhältnisse relativ früh am Tag ab, doch ist er sauer über den miesen Preis. Vor dem Laden des knausrigen Händlers hängt ein goldener Käfig mit einem kleinen Kanarienvogel darin. Spontan entriegelt Yannis das Türchen. Ob der Vogel abhaut, bleibt offen.

Deutlich wird, dass Yiannis selbst häufig den Eindruck erwecken will, ausgeflogen zu sein. Sei es, dass seine Vermieterin (fünf Monatsmieten) oder stiernackige Krediteintreiber ihm auf den Pelz rücken. In einer dieser reichlich stressigen Situationen läuft Yiannis’ kleiner Hund Jimmy davon, rüber ...