Woidke macht weiter

Der Motor der neuen »Kenia-Koalition« in Brandenburg stottert noch. Dietmar Woidke (SPD), der das Amt seit 2013 – bis vor wenigen Monaten mit Unterstützung der Partei Die Linke – innehat, wurde am Mittwoch im Landtag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Von den 50 Abgeordneten, über die das Bündnis aus SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen verfügt, verweigerten allerdings drei dem 58jährigen die Gefolgschaft. Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl votierten in geheimer Abstimmung 47 Abgeordnete für Woidke, drei enthielten sich, 37 stimmten gegen ihn.

Eigentlich hatten die drei Fraktionen bei der Wiederwahl von Woidke auf Geschlossenheit gehofft. Der scheidende SPD-Fraktionschef Mike Bischoff hatte sich noch am Dienstag überzeugt gezeigt, dass der Sozialdemokrat mit allen Stimmen der »rot-schwarz-grünen« Koalitionsfraktionen gewählt wird. Die Koalition der drei Parteien ist die erste ihrer Art in einem Bundesland unter SPD-Führung. Im benachbarten Sachse...