Das Leben der Abgehängten

Die Armut im reichen Industriestaat Deutschland hat viele Gesichter. Auf einem Treffen der »Nationalen Armutskonferenz« (NAK) kamen am Montag und Dienstag Betroffene zu Wort. Das Motto: »Anspruch und Wirklichkeit – wie gelingt Teilhabe für alle«. Tatsächlich hat sich während des inzwischen 29jährigen Bestehens der NAK nichts verbessert – im Gegenteil.

So war die Palette der diskutierten Themen breit: Niedriglöhner, arme Kinder, Eltern und Rentner, subjektives Erleben von und Gesundheitsrisiken durch Armut, wachsende Probleme wegen steigender Mieten und mehr. Doch vieles verlor sich im Konjunktiv: könnte, müsste, sollte. Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW), und Gerwin Stöcken, Sozialdezernent in Kiel und Mitglied der SPD, machten sich beispielsweise in einer Arbeitsgruppe Gedanken über politische und gesellschaftliche Strategien für ein nicht existentes »Recht auf Wohnen«. Denn der Wohnungsmarkt sei »au...