Die Frau auf der Straße

Es war Freitag, der 17. November 1989. Eine kalte Novembernacht. In Northeim hatte ich einen Diavortrag über Neonazis gehalten und war auf der Rückfahrt nach Göttingen. Da flackerte von fern auf der Weender Landstraße Blaulicht auf Höhe des Iduna-Zentrums, einem Hochhauskomplex. Ein Polizeieinsatz gegen 21.30 Uhr, direkt gegenüber vom Unigelände, da musste Stress mit Neonazis der Grund sein. Seit das Haus des Frührentners Karl Polacek in Mackenrode der Neonazipartei FAP (Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei) als Stützpunkt diente, kam es jedes Wochenende zu Schlägereien in der Stadt. Wir hatten für solche Fälle Telefonketten organisiert, um schnell militante Gegenwehr auf der Straße leisten zu können. Neben den Neonazis stand allerdings stets schützend die Polizei.

Das im Hinterkopf, stellte ich mein Auto ab und näherte mich einer merkwürdigen Szene. Einige Genossinnen und Genossen aus der autonomen Bewegung liefen konfus herum, andere lagen sich weinend...