Neigung zur barocken Fuge

»La Morte della Ragione« heißt Giovanni Antoninis neueste CD. Eine Art Konzeptalbum. Titel und Motto verstehen sich nicht als platter Affront gegen die Ratio, dafür klingen die einleitenden Pavane und Gagliarda zu friedlich und fröhlich. Tod der Vernunft, das meint hier ironisch, den Kopf – zum Nutzen von Kopf, Musik und Tanzbein – abzuschalten durch die Musik. Leben ist weder Denken noch Nichtdenken. Aber um jede Sekunde des Lebens, die einer scheint’s unabschaltbaren Reflexion zum Opfer fällt, ist es schade. Bevor man, im Blick einen Baum, ein blühendes Dickblattgebüsch, anfängt zu denken: eine Birke, ein Rhododendron, »sieht« man die Birke, den Rhododendron. Was die Philosophen »Wahrnehmung« nennen, kommt in der alten Welt des transatlantischen Abendlands gegenüber dem, was philosophisch »Erkenntnis« ist, viel zu oft zu kurz, so könnte man »La Morte della Ragione« verstehen.

Im titelgebenden Eröffnungsstück umspielt und umschmeichelt die figurierende F...