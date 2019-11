»Nie wieder Deutschland«

Am Abend des 9. November 1989 hatten wir in Göttingen mit unserer Antifademo gerade, von der Geismar-Straße kommend, die Ecke Wendenstraße erreicht. Hier befand sich ein italienisches Restaurant, in dem sich Neonazis trafen. Grund für eine Zwischenkundgebung unserer »Anti-Pogrom-Demo«. Seit einiger Zeit stellten Neonazis ein erhebliches Problem dar. Im Dorf Mackenrode, 15 Kilometer von Göttingen entfernt, residierte der österreichische Frührentner Karl Polacek und hatte sein Haus zu einem Zentrum für die »Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei« (FAP) gemacht. In der Partei organisierte sich die Skinheadszene um Thorsten Heise und Jörg Latzkowiak aus Göttingen und Northeim. Eine »Sonnenwendfeier« im Dezember 1986 hatte die Neonazis zum ersten Mal in die Schlagzeilen gebracht. Seitdem kam es ständig zu Schlägereien in der Innenstadt. FAP-Skins machten Jagd auf Schwule, verprügelten Ausländer und versuchten Linke anzugreifen. Als Gegenreaktion organisierte di...