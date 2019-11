»Wer nicht funktioniert, wird als krank abgestempelt«

Menschen in der Psychia­trie haben kaum eine Lobby. Symptomatisch ist, dass die hessische Landesregierung auf die Anfang August gestellte Anfrage Ihrer Fraktion zu den Zuständen in Kliniken erst Freitag vergangener Woche reagierte (siehe jW vom Dienstag). Wie problematisch ist der Umgang mit psychisch Kranken in Hessen?

Bereits nach dem sogenannten Wallraff-Bericht im März 2019 über die Klinik in Frankfurt-Höchst wäre Aufmerksamkeit geboten gewesen. Damals hieß es: Die Akutstation dort sei überbelegt, Visiten bestünden aus im Minutentakt abgehaltenen Gesprächen auf dem Flur. Psychiatrische Patientinnen und Patienten hätten kaum Ansprache, säßen oft ohne Therapie oder Angebote herum. Wen kann es da wundern, wenn sich in der Folge Depressionen und weitere Probleme zusätzlich entwickeln?

Weitere Missstände wurden im Frankfurter Univer...