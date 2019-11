»Solche Ideologien gab es schon lange vor der Nazizeit«

In der bundesdeutschen Öffentlichkeit wird seit Jahren über rassistische Einstellungen und Gewalt, aber auch über angeblich durch Sprechverbote beschnittene Meinungsfreiheit diskutiert. Ist es immer noch nötig, über Rassismus aufzuklären?

Auf jeden Fall. Wir haben in Deutschland nach wie vor mit Alltagsrassismus zu kämpfen. Ich denke da beispielsweise an das sogenannte Racial Profiling durch staatliche Behörden. In unserer Gesellschaft gibt es etliche Überbleibsel rassistischer Traditionen, wie Lieder, Kinderbücher und vieles mehr.

Sie sind schwarzer, deutscher Journalist. Können sich Ihre weißen Kollegen einfacher behaupten?

Da ich nicht weiß bin, kann ich nicht sagen, wie leicht oder schwer es für einen weißen Journalisten ist. Aber ich würde behaupten wollen, dass es als schwarzer Journalist in Deutschland sicherlich nicht leichter ist. Das hängt aber auch immer von der Redaktion ab.

Sie sagen: »Wo es bunt ist, fühle ich mich wohl«. Haben Sie Verständn...