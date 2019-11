Mit dem Fund angeblicher »Spuren« von Uran in einem Vorort Teherans haben die USA, das EU-Trio (Frankreich, Großbritannien, BRD) und Israel ein neues Thema für ihre Polemik gegen den Iran entdeckt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO), eine Unterorganisation der UNO, hat darüber – Pressemeldungen zufolge – erstmals in einer »vertraulichen« Sondersitzung am vorigen Donnerstag diskutiert. Bis zum gestrigen Dienstag wurden aber weder der dort vorgetragene Bericht noch Einzelheiten der Debatte veröffentlicht. Vermutlich steht das Thema beim nächsten regulären Treffen des sogenannten Board of Governors der IAEO, das am 21. und 22. November stattfinden wird, erneut auf der Tagesordnung.

Zum ersten Mal Aufregung um diese »Spuren« wollte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am 27. September vorigen Jahres mit einer Rede vor der UN-Vollversammlung auslösen. Er behauptete damals, in Teheran gebe es ein geheimes, gegenüber der IAEO nicht deklariertes »...