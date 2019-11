Franz Lehár und das Ende des Sozialismus

Herr Groll war mit dem Dozenten in der Westslowakei an der Donau unterwegs. Nach der Überquerung der Donau in Bratislava bewegten sie sich auf der E 575 parallel zum Strom.

»Ihre Knochen quietschen«, bemerkte Groll.

»Was sagen Sie da?« Der Dozent sah von seinem Tablet auf.

»Ihre Knochen quietschen. Ich habe es vorhin, als Sie nach Ihrem stoffwechselbedingten Ausflug in die Steppe der Schüttinsel wieder eingestiegen sind, deutlich gehört. Vor allem die langen Röhrenknochen der unteren Extremitäten quietschen ganz erbärmlich. Hören Sie das nicht?«

»Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte der Dozent unwirsch und machte sich wieder an seinem Tablet zu schaffen.

»Sie sollten sich in Dunajská Streda zur Kur einfinden«, ließ Groll nicht locker. »Die chemische Zusammensetzung des Wassers steht dem berühmten Bad Pistyan, das im übrigen nur eine Autostunde von uns entfernt am längsten Fluss des Karpatenbeckens, der beschaulichen Váh oder Waag liegt, in nichts nach....