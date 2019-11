»Große Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis«

Seit 27 Jahren gibt es in Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose, das auch in diesem Jahr wieder am 1. November gestartet wurde. Wozu gibt es das?

Das Winternotprogramm soll obdachlose Personen vor dem Erfrieren schützen. Die Stadt erfüllt damit ihre gesetzliche Verpflichtung, Betroffene unterzubringen. Dazu werden an zwei Standorten insgesamt 780 Übernachtungsplätze angeboten, an der Friesenstraße im Stadtteil Hammerbrook 400 und an der Kollaustraße in Lokstedt 250 Plätze. Dazu kommen noch etwa 130 Plätze in Wohncontainern, die etwa auf Kirchengrundstücken stehen.

Unterkunft wird aber nur vom Abend bis zum nächsten Morgen gewährt, oder?

Ja. An beiden Standorten werden die obdachlosen Menschen um 17 Uhr hereingelassen und müssen die Einrichtung am nächsten Tag um 9.30 Uhr wieder verlassen. In den Wohncontainern ist das anders, die können von den Bewohnern den ganzen Tag über genutzt werden, dort haben sie Privatsphäre. Deshalb sind die auch sehr beg...