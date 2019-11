Trabis am Hühnerposten

jW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Im vierten Teil der Serie blickt André Scheer zurück. Er besuchte damals die Oberstufe einer Gesamtschule in Hamburg. Heute leitet er das Ressort Außenpolitik der jungen Welt.

In Hamburg war erst am Wochenende danach wirklich spürbar, dass sich am Donnerstag keine hundert Kilometer weiter östlich irgendwas Wichtiges ereignet hatte. Das Boulevardblatt Hamburger Morgenpost titelte zwar am 10. November 1989: »Die Mauer ist weg«, doch erst einen Tag später, am Sonnabend, tuckerten plötzlich unzählige Trabis durch die Hansestadt. Vor allem im Zentrum gab es am Hauptpostamt mit dem schönen Namen »Hühnerposten« ein Verkehrschaos. Dort konnten sich die DDR-Bürger jeweils 100 D-Mark »Begrüßungsgeld« abholen. Die meisten zogen da...