Alles hergegeben, einfach so Another Blick on the Wall (3)

jW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Ost und West erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989. Im dritten Teil der Serie blickt Irene Hofmann zurück. Damals studierte sie an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, heute ist sie Malerin und Grafikerin und manchmal auch Layouterin bei der jungen Welt.

Seit September 1987 studierte ich in Dresden, dem »Tal der Ahnungslosen«. Seitdem gab’s für mich keine Westsender mehr, sondern nur noch das DDR-Jugendradio DT 64. Am 9. November 1989 hörte ich da spätabends eine Livereportage von der Maueröffnung in Berlin. Und ich dachte: »Na gut, nun sind also die Grenzen offen.« Nächsten Sommer – eine Radtour rund um die Ostsee? In der BRD war ich schon gewesen, bei Verwandten, die Möglichkeit gab es in den 80ern – vielleicht nicht für alle gleichermaßen, aber für Kunststudenten allemal: Ob wir zurückkamen oder nicht, war für unsere Volkswirtschaft egal.

Am 10. November ging ich wie immer in die Hochsc...