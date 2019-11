Teuflische Wirtschaftsordnung

Ansprache zur Eröffnung der 6. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention für die Bekämpfung der Desertifikation am 1. September 2003 in Havanna

Vor noch 30 Jahren war sich die Menschheit nicht im mindesten der großen Tragödie bewusst. Damals meinte man, die einzige Ausrottungsgefahr läge in der kolossalen Menge von in Minutenschnelle einsatzbereiten Nuklearwaffen. Zwar hat es absolut kein Aufhören dieser Bedrohungen gegeben, doch noch eine weitere, eine bestürzende und schreckenerregende Gefahr gefährdet die Menschheit. Ich zögere nicht, diesen starken und augenscheinlich dramatischen Ausdruck zu benutzen. Das eigentliche Drama liegt in der Unkenntnis über diese Gefahren, die seit so langer Zeit präsent sind.

Nicht eine einzige all jener Personen, die 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, also nach 1945, Vernunft besaßen und lesen und schreiben konnten, hat jemals auch nur ein einziges Wort vernommen darüber, wie die Menschheit verblendet, unerbitt...