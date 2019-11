Terra incognita

In den letzten Jahren boomte die Forschung zur Literatur, Kunst und Alltagskultur der DDR. Zuletzt hat der Historiker Gerd Dietrich eine dreibändige Übersicht zur Kulturgeschichte der DDR vorgelegt. Dagegen sind Abhandlungen rar, die sich der Geschichte der Gesellschaftswissenschaften widmen. Sie werden häufig von ehemaligen Akteuren verfasst, geleitet von Erinnerungen, die das wissenschaftliche Geschehen zwischen den Klischees Dissidenz und Dogma orten. Das damit eine verengte Sicht einhergeht, ist nichts Neues. Schon der Schriftsteller Heiner Müller (1929–1995) gab 1979 zu Protokoll, dass die »Sozialismusklischees der Medien« an der Wirklichkeit vorbeigehen. Sie »bedienen den Appetit auf Signale von Verrat aus dem Lager jenseits des Kapitalismus, garantieren das gute Gewissen des Konsums, den Frieden der Korruption« , so Müller weiter. Noch heute entfalten sie ihre...