Brüder im Geiste

Eine Reihe konservativer Politiker rührt offen die Werbetrommel für extrem rechte Positionen. Besonders umtriebig ist diesbezüglich der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen (CDU). Der politische Hardliner referiert immer öfter auf Veranstaltungen der »Werteunion« – einer CDU-Gliederung, die der völkisch-nationalistischen AfD deutlich näher steht als der eigenen Partei.

Nachdem Maaßen bereits im Juli auf Einladung von Sylvia Pantel, eine sich ebenfalls am äußersten rechten CDU-Rand tummelnden Bundestagsabgeordneten, und ihrer CDU-Frauenunion in Düsseldorf über vermeintliche »Herausforderungen für die innere Sicherheit Deutschlands und wie wir ihnen begegnen müssen« referierte, wird der ehemalige oberste Verfassungsschützer am heutigen Montag zu einem Vortrag bei der »Werteunion« in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erwartet. Für den Zusammenschluss einer demokratischen Partei äußerst ungewöhnlich, wird de...