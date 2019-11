»Wir haben unseren Elan verloren«

Bei der sächsischen Landtagswahl im September verlor Die Linke mehr als acht Prozentpunkte und erhielt nur noch gut zehn Prozent der Stimmen. Vor dem Mitte November anstehenden Landesparteitag, auf dem die Vorsitzende Antje Feiks nicht erneut kandidieren wird, erklärte diese, es gehe »um das Überleben der Linken«. Als Kandidatin für den Landesvorsitz: Teilen Sie die Einschätzung?

Ich würde nicht von einem Überlebenskampf sprechen, aber die Krise trägt in der Tat existentielle Züge. Die Zukunft von Die Linke als gesellschaftlich bedeutsamer sozialistischer Partei ist stark gefährdet. Das bezeugt nicht nur die Annäherung an die Wahlergebnisse von 1990 und 2002, als die damalige PDS nur noch mit zwei direkt gewählten Kandidatinnen im Bundestag vertreten war. Noch dramatischer ist die Tatsache, dass bei wichtigen Teilen unserer Zielgruppen – Arbeitern, Arbeitslosen und Menschen mit geringem Einkommen – rechte Kräfte in Sachsen inzwischen häufig mehr Zustimmun...