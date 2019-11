Kein Wort zu Rohingya

In den Straßen von Bangkok hängen bereits Plakate, die die Gäste willkommen heißen, und die Polizeiführung hat 10.000 Einsatzkräfte vor Ort: Vom 2. bis 4. November findet in der thailändischen Hauptstadt der 35. ASEAN-Gipfel statt. Das Treffen der zehn Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes, in dem Thailand derzeit den Vorsitz führt, geht nahtlos in den Ostasiengipfel über, bei dem auch Australien, Indien, China, Russland, Japan, Südkorea, Neuseeland und die USA vertreten sein werden. Unter anderem werden Japans Premier Shinzo Abe, Chinas Regierungschef Li Keqiang und Südkoreas Präsident Moon Jae In erwartet.

Die Auswahl der Themen, die an den drei Tagen diskutiert werden sollen, ist breit gefächert. Die Situation der Rohingya fehlt allerdings. Zumindest findet sich im Entwurf der Abschlusserklärung laut japanischer Nachrichtenagentur Kyo...