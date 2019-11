Piñera spielt auf Zeit

Trotz langem Wochenende halten die Proteste in Chile an. Am Donnerstag (Ortszeit) demonstrierten erneut Tausende in den größeren Städten des Landes gegen die Regierung von Sebastián Piñera. In der Hauptstadt Santiago de Chile erreichten die Protestierenden erstmals den Regierungspalast La Moneda, ohne von der Polizei angegriffen zu werden. In der Hafenstadt Valparaíso, wo sich das Parlament des Landes befindet, kam es hingegen zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften.

Einige Stunden zuvor hatte der Staatschef die Oppositionsparteien zu Gesprächen eingeladen. Auch wenn es dabei vordergründig um die Steuerreform ging – Thema waren vor allem die Forderungen der Protestbewegung nach sozialen Reformen und einer neuen Konstitution. Die aktuelle Verfassung des Landes stammt noch aus der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet...