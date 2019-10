Erfolgreich verzögert

Nach etwa zweijähriger Wartezeit hat Dänemark dem »Nord Stream 2«-Konsortium die letzte erforderliche Baugenehmigung erteilt. Die Entscheidung wurde am Mittwoch veröffentlicht und erlaubt die Verlegung des zweiten Strangs der Ostseepipeline von Russland nach Deutschland südöstlich der dänischen Insel Bornholm. Diese Trasse ist um acht Kilometer länger als die ursprünglich beantragte.

Unklar ist, ob das Ziel der Betreiber, die Leitung bis zum Jahresende betriebsbereit zu machen, jetzt noch zu erreichen ist. Rein technisch wäre es denkbar: Der Rest der Pipeline ist praktisch fertig, ihr noch ausstehender »dänischer« Anteil beträgt 147 Kilometer. Bei einem Baufortschritt von etwa drei Kilometern am Tag wäre es noch möglich, die Lücke zu schließen. Allerdings gibt es in Dänemark eine vierwöchige Einspruchsfrist gegen die Entscheidung, und es wäre überraschend, wenn nicht noch weitere Umweltargumente vorgebracht würden, wodurch das Verfahren sich weiter in die...