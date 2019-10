»Krieg darf nicht Normalität werden«

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, will anlässlich des Jahrestages der Gründung der Bundeswehr am 12. November in verschiedenen Städten öffentliche Gelöbnisse abhalten lassen. Was halten Sie von dem Ansinnen der Ministerin?

Erwartungsgemäß überhaupt nichts. Der Jahrestag der Gründung der Bundeswehr ist ganz sicher nichts, was man feiern sollte. Ein Soldat lernt das Töten und wird im Zweifel selbst getötet. Was soll daran zu feiern sein? Hinzu kommt jedoch noch etwas anderes: Während wir in der Bundesrepublik einen immer aggressiver artikulierten Rassismus und ein anhaltendes Erstarken der extremen Rechten bis hinein in den Terrorismus erleben, will Kramp-Karrenbauer ihre Person aufwerten. Und das ausgerechnet mit einer Institution wie der Bundeswehr, in der es vor rechten Netzwerken nur so wimmelt.

Wieso aufwerten?

Kramp-Karrenbauer galt als gesetzte Nachfolgerin von Angela Merkel im Amt der Bundeskanzlerin. Seitdem sie im Deze...