An Teer erinnernde Verdrahtung

So oft ist man in den »Terminator«-Filmen bereits in die Vergangenheit gereist, um die Zukunft zu verändern, dass die Vergeblichkeit des Unterfangens langsam offenkundig sein müsste. Vielleicht steht deshalb jetzt im sechsten Film – »Terminator: Dark Fate« von »Dead­pool«-Regisseur Tim Miller – das barocke Sinnbild der Vanitas am Anfang. Ein Totenschädel wird mit sanfter Welle aus dem Sand gespült, um an die Vergänglichkeit alles Irdischen zu gemahnen. Totenschädel, wohin das Auge blickt. Das Ende des Lebendigen scheint mindestens so unvermeidlich wie die nächste »Terminator«-Generation. Und dennoch stehen die Vorzeichen nicht so schlecht, dass »Dark Fate« der wirklich letzte »Terminator«-Film sein könnte.

Da gilt es zunächst, das Alter der Darsteller der menschlichen und halbmenschlichen Hauptfiguren zu berücksichtigen. Arnold Schwarzenegger, der Terminator der ersten Generation, ist mittlerweile 72 Jahre alt. In »Dark ­Fate« macht er zunächst einen fast...