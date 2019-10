Auf einmal Öko

»Bauern klagen über zu viel Insektenschutz«, schrieb die FAZ über die europaweiten Bauernproteste. Hier und da gibt es scheinbar ein Umdenken: So will der Landgrabscher und Großagrarier aus Winsen an der Aller, Jürgen Lindhorst, einen Teil seiner Flächen auf dem Barnim, wo er bisher Mais erntete, auf insektenfreundlichen Biogemüseanbau umstellen – hatte ich irgendwo gelesen. Aber dann bekam ich eine Mail von Imma Harms mit einem Eintrag in ihrem Blog »Jottwehdeh«. Meistens geht es darin um strittige brandenburgische Themen wie etwa das Wasserproblem im Oderbruch. Einige ihrer Blogeinträge hat der in Oderaue ansässige Aufland-Verlag unter dem Titel »Dünne Haut und dickes Fell« veröffentlicht. Die Autorin wohnt in Reichenow-Möglin, wo ich einmal an einer Demonstration gegen den Bau einer Schweinemastanlage teilnahm. Neben ihrem Hof hielt ihr Freund einige Schweine, die auf der Weide standen. Imma Harms gründete einen Dorfverein namens »MöHRe«, gab ein Jahr ...