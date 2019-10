Scheuers teures Schnäppchen

Jetzt kommt es ganz dicke für Andreas Scheuer (CSU). In der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut sind weitere Dokumente aufgetaucht, die den Bundesverkehrsminister schwer belasten. Wie aus einem Brief des Präsidenten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA), Ekhard Zinke, hervorgeht, hegte man in dessen Behörde noch im Mai dieses Jahres erhebliche Zweifel an der wirtschaftlichen und rechtlichen Absicherung des Projekts. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom vergangenen Freitag ging es dabei um die Rolle der Toll Collect GmbH, die als eine Art Rettungsboot für die »Ausländermaut« fungierte.

Mitte Juni hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das CSU-Prestigevorhaben als rechtswidrig verworfen, womit die zum Jahresende 2018 geschlossenen Verträge mit den Betreiberfirmen Kapsch und CTS Eventim gegenstandslos wurden. Die nach der Kündigung drohenden Regressforderungen könnten sich auf mehrere hundert Millionen Euro belaufen. Fünf Wochen vor dem Richtersp...