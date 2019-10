Drei Verurteilte nach zehn Jahren

Es war keine unerwartete Nachricht, und doch schlug sie Wellen: Anfang August starb, knapp einen Monat nach seinem 93. Geburtstag, Nuon Chea. Der Chefideologe der Roten Khmer war gewissermaßen der ranghöchste Angeklagte, der sich vor dem Sondertribunal in Phnom Penh zu verantworten hatte. Mitte November ist es genau ein Jahr her, dass die Richter das Urteil gegen ihn und seinen Mitangeklagten Khieu Samphan fällten. Beide wurden der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und des Völkermordes an Vietnamesen für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt.

Es war absehbar, dass sie angesichts ihres hohen Alters nicht mehr lange im Gefängnis sitzen würden. Doch viele Einwohner des südostasiatischen Landes, die teilweise ihre gesamten Familien während der Diktatur verloren hatten, sahen mit Genugtuung, dass zumindest diese beiden ihren Schuldspruch in vollem Bewusstsein erlebten.

Die internationale Gemeinschaft tut sich bis heute schwe...