»Erdogan muss in Den Haag angeklagt werden«

Vor kurzem fand wieder ein Prozesstag gegen Sie und andere wegen des Vorwurfs »Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung« in der Türkei statt. Wie ist der aktuelle Stand?

Am 15. Oktober war der vierte Prozesstermin gegen mich und die weiteren 22 Angeklagten in Istanbul. Wie wir erwartet haben, ging alles sehr schnell, und der Prozess wurde einfach auf den 13. Februar 2020 verschoben. Die einzige positive Nachricht war, dass sich der Haftrichter geändert hatte und das »Ausreiseverbot aus der Stadt Istanbul« gegenüber einigen Angeklagten aufgehoben wurde. Die politischen Prozesse in der Türkei ziehen sich in die Länge, um die Betroffenen »unter Kontrolle« zu halten. Die Politik erhofft sich damit, dass die Angeklagten Angst bekommen und sich nicht mehr bzw. weniger über die »sozialen Medien« kritisch äußern oder an öffentlichen Protestaktionen gegen die AKP-Regierung teilnehmen.

Auf Twitter war zu lesen, dass die türkische Polizei offen gedroht ha...