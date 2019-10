Mit aller Härte

Mit Kai Ambos aus Göttingen hat einer der renommiertesten und zugleich kritischsten Strafrechtsprofessoren der Generation 50 plus ein Buch über »Nationalsozialistisches Strafrecht« geschrieben.¹ Dies verdient nicht allein wegen des wissenschaftlichen Themas an sich eine besondere Erwähnung, sondern auch, weil damit wertvolle Anregungen zur Auseinandersetzung mit rechten, nazistischen bzw. – wie es Matthias Quent, Direktor des »Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft« in Jena bezeichnet – prä- oder protofaschistischen Symptomen unserer Zeit gegeben werden. Die für solche Auseinandersetzungen in Frage kommenden Impulse werden im Buch zwar nur an wenigen Stellen explizit angesprochen, dem politisch und historisch interessierten Leser erschließen sie sich aber von selbst.

Es geht hier vordergründig nicht darum, eine eindimensionale Kontinuität zwischen dem »Nationalsozialismus« und dem heutigen Kapitalismus feststellen zu wollen. Dennoch darf nicht übe...