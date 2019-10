Unhaltbare Zustände

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi streitet für mehr Personal und Entlastung in Krankenhäusern. Unter anderem war die Universitätsklinik Jena (UKJ) zu Tarifverhandlungen aufgefordert worden, um konkrete und verbindliche Maßnahmen zur Entlastung der Beschäftigten festzulegen. Am Donnerstag wurden die Gespräche fortgesetzt, eine Einigung wurde jedoch bis zum Redaktionsschluss am Freitag nachmittag nicht erzielt.

Verdi habe »die unhaltbaren Zustände in den Krankenhäusern auf die politische Agenda gesetzt«, erklärte am Donnerstag Sylvia Bühler, Mitglied im Bundesvorstand der Gewerkschaft. Es sei gut, dass die Politik endlich darauf reagiere, aber die Klinikbetreiber wolle man nicht aus der Verantwortung lassen. Sie seien verpflichtet, die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu schützen. Wenn das nicht geschehe, werde die Gewerkschaft dies zum Thema tariflicher Auseinandersetzungen machen.

Mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen sagte Bühler, die Personalaus...