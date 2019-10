Mittendrin statt nur dabei

Im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz zeichnen sich immer mehr Parallelen zum Komplex »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) ab – zumindest, was die V-Mann-Praxis im Umfeld der mutmaßlichen Haupttäter betrifft. Im aktuellen Fall geht es um eine Art »Reisebüro« für Dschihadisten, das geheime Mitarbeiter des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen gründen sollten. Im Zuge der NSU-Aufklärungsversuche wurde bereits 2012 bekannt, dass ein V-Mann des Inlandsgeheimdienstes in Baden-Württemberg um die Jahrtausendwende einen deutschen Ableger des rassistischen Geheimbunds Ku-Klux-Klan (KKK) gegründet hatte, in dem auch Polizeibeamte in ihrer Freizeit mitwirkten. Der V-Mann Achim Schmid hatte dort die Rolle eines Anwerbers – im KKK-Jargon »Kleagle« – übernommen. Die Methode wird oft mit dem Stichwort »Honigtopf« umschrieben, da potentielle »Extremisten« wie Insekten angelockt werden sollen....