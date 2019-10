Höcke wird angezählt

Er ist das Aushängeschild des protofaschistischen »Flügels« der AfD und positioniert sich häufiger und deutlicher rechts außen als die anderen Spitzenfunktionäre der Partei. Mit seinen Parolen versammelt der ehemalige Lehrer Björn Höcke Anhänger, bringt aber auch den »moderaten«, neoliberal-nationalistischen Flügel der Partei immer wieder gegen sich auf. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Thüringen, bei der Höcke als Spitzenkandidat der AfD antritt, zeigen bürgerliche Medien einmal mehr großes Interesse an dem Politiker und seiner Rolle in der Partei.

Innerparteilich laufe es nicht gut für ihn, schrieb der Berliner Tagesspiegel am Montag. In der AfD heiße es, sein Stern sei am Sinken. Zwar sei er die Galionsfigur des »Flügels«, habe dort aber das Ruder nicht mehr in der Hand. Die Zeitung verwies auf den Spiegel, der den Politiker kürzlich als »Maskottchen« bezeichnete. Der brandenburgische Landeschef Andreas Kalbitz habe im »Flügel« inzwischen mehr zu sa...