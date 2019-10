Etwas Erhellendes

Ute Lemper, die in New York lebt, war in Deutschland mit einem Programm unterwegs, das sich vorderhand gegen den Krieg, den Brudermord der Soldaten »übern Graben« richtete. Unter dem Titel »Die sieben Todsünden« machte sie zuletzt am Sonnabend in Potsdam Station mit Liedern von Hanns Eisler, Friedrich Hollaender, Franz Waxman und Kurt Weill. Hinzu kamen kammermusikalische Werke, die man sonst kaum zu hören bekommt: die Kleine Sinfonie op. 29 von Hanns Eisler (1932), in der Musik aus dem Filmklassiker »Kuhle Wampe« wiederzuerkennen ist, und die Kammermusik Nr. 1 von Paul Hindemith – freche, parodistische Werke, die dem bürgerlichen Musikbetrieb etwas Erhel...